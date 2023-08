Notti tropicali a Torino, la minima a 25°

L'ondata di calore portata dall'anticiclone africano tra sabato e domenica ha fatto segnare i 24.8 gradi alla stazione meteo di via della Consolata, a Torino; 24 gradi a Pinerolo, 23.9 a Treiso (Cuneo), nelle Langhe, 23 a Casale Monferrato ed Asti.



Ai 4.554 metri della Capanna Margherita, sul Monte Rosa, il termometro è andato di poco sotto lo zero a -1.2 gradi. L'ondata di calore - secondo le previsioni avrà il suo apice tra oggi pomeriggio e domani, con lo zero termico a 5.000 metri.