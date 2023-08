A Novi Ligure stop temporaneo all'uso alimentare dell'acqua

Vietato a Novi Ligure (Alessandria) l'utilizzo temporaneo per scopi alimentari dell'acqua erogata dall'acquedotto civico. Il provvedimento - si legge in una nota del Comune - è stato adottato dopo la nota pervenuta oggi dall'Asl di Alessandria, nella quale "si evidenziano valori batterici non conformi".

In particolare - come si precisa nell'ordinanza - il valore dei coliformi riscontrato è difforme da quelli previsti per legge. L'ordinanza è stata firmata da Simone Tedeschi, vicesindaco di Novi Ligure (Alessandria). Per supportare i cittadini sono state posizionate cinque cisterne: alla scuola Zucca di via Verdi, nelle piazze Pascoli e XX Settembre, in via Caduti di Nassiriya (zona Lodolino) e nel Quartiere G3.

Il divieto resterà in vigore fino a quando l'Azienda sanitaria locale comunicherà il rientro dei parametri sui valori normali.