Nuovo ospedale del Canavese, i sindaci pro area Ribes non si arrendono

Non si arrendono i sindaci del Canavese favorevoli a costruire il nuovo ospedale nell'area Ribes. Dopo la decisione - definitiva - del Consiglio regionale di individuare come area idonea l'ex Montefibre di Ivrea, hanno deciso di reagire e di affidare a un comunicato di fuoco la loro contrarietà. “In nome e per conto dei 110.000 cittadini residenti nei territori del Canavese Occidentale, dell’eporediese e della Val Chiusella, come sindaci fautori all’area Ribes, esprimiamo amarezza e dissenso per come è stata gestita la procedura, per l’andamento dell’assemblea dei Sindaci e per la discussione e la votazione avvenuta nell’Assemblea del Consiglio regionale”, scrivono.

“I cittadini del nostro territorio, avendo appreso la notizia della scelta di ubicare il futuro Ospedale di Ivrea e del Canavese nell’area dell’ex Montefibre di Ivrea, si sono resi conto che la scelta del sito NON è razionale, NON è di buon senso, NON rispetta le linee guida di edilizia sanitaria, l’area NON è idonea ad ospitare un moderno e nuovo ospedale, NON è facilmente raggiungibile, NON è libera per essere edificata con costruzione in orizzontale, NON è espandibile in tempi successivi, la localizzazione intra cittadina NON è adeguata in caso di pandemia, contrariamente all’area Ribes che ha tutte le caratteristiche mancanti all’area ex Montefibre per essere considerata il sito ideale per la realizzazione di un moderno e funzionale ospedale, pertanto i cittadini hanno invitato noi sindaci e amministratori locali a farci parte attiva nel non accettare una scelta così scellerata e dannosa per le future generazioni di canavesani".

Nel comunicato, i sindaci ricostruiscono le ultime tappe della vicenda, sottolineando come l'iniziale studio Ires commissionato dall'assessorato alla sanità della Regione avesse indicato una prevalenza del sito Ribes rispetto all'ex Montefibre. “Lo studio Ires, così come consegnato nella prima stesura, non è stato gradito dall’assessorato alla Sanità della nostra Regione, pertanto, sono state messe in atto tutte le procedure per stravolgerne il risultato. All’assemblea dei Sindaci hanno votato favorevolmente per l’area ex Montefibre tutti i sindaci dei territori più distanti da Ivrea, i Sindaci dei comuni più grandi della periferia di Torino i cui cittadini non utilizzeranno mai in emergenza il Pronto Soccorso Dea dell’ospedale di Ivrea in quanto territorialmente molto più vicini ad altri ospedali”, scrivono ancora i primi cittadini.

Da qui la decisione di andare avanti con la protesta. “Non possiamo far finta che non sia successo nulla, sono state disattese le logiche del buon senso e della correttezza istituzionale; pertanto, daremo seguito a quanto ci viene richiesto, nell’interesse della collettività canavesana, iniziando con un primo incontro con gli organi di stampa e con gli amministratori locali, aperto ai cittadini del territorio”, conclude il comunicato. L'appuntamento è per giovedì 7 settembre alle ore 18,00 presso la sala Auditorium dell’ex manifattura di Cuorgnè.