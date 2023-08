Nuovo ospedale Torino Nord, al via la gara di progettazione

Sarà pubblicata entro la prossima settimana la gara per la progettazione del nuovo ospedale di Torino Nord. La delibera è stata approvata dall'Asl Città di Torino. Il valore stimato per la struttura, che avrà 511 posti letto e sarà un ospedale strategico a servizio di Torino e del Piemonte, è di 345 milioni di euro coperti attraverso fondi Inail, di cui 185 milioni già deliberati e la quota restante attraverso la rimodulazione degli stanziamenti previsti per il Piemonte (in particolare 170 milioni resi disponibili grazie alla scelta della Regione di usare l'ex articolo 20 per gli interventi sui due ospedali del Vco e per la realizzazione di 4 case di comunità). La cifra tiene già conto dei rincari dovuti a materie prime ed energia e degli interventi di mitigazione ambientale, oltre al valore di realizzazione di cento posti letto in più rispetto ai meno di 400 previsti nel progetto iniziale prima dello studio complessivo sul dimensionamento del fabbisogno sanitario della città di Torino. "Il piano per l'edilizia sanitaria di Torino e del Piemonte continua a prendere forma in modo concreto e nel rispetto dei tempi stabiliti" sottolineano il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l'assessore alla Sanità, Luigi Genesio Icardi. "Il nuovo ospedale della zona nord è un tassello fondamentale per dotare la città di una rete sanitaria pubblica che sia all'altezza delle esigenze delle cittadine e dei cittadini e superare le criticità strutturali degli attuali presidi del Maria Vittoria e dell'Amedeo di Savoia", spiega il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo.