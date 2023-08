Domani il presidente Mattarella a Torino: il programma della visita

Poche ore ma dense. Torna in Piemonte Sergio Mattarella. A poco più di tre mesi dal 25 aprile, quando visitò Cuneo, Borgo San Dalmazzo e Boves, oggi è la volta di Torino. L'occasione la dà di nuovo la Resistenza: il presidente della Repubblica inizia qui un percorso verso l'8 settembre, ottantesimo anniversario dell'inizio della rivolta degli Italiani contro il nazifascismo.

La visita del capo dello Stato avrà due momenti, uno privato e uno pubblico. Entrambi in due strutture militari riconvertite in luoghi di pace e cultura. Prima tappa alle 10.30: il presidente visiterà privatamente l'Arsenale della Pace, che proprio oggi compie 40 anni di attività. Nel 1983 Ernesto Olivero, assieme a sua moglie e ai volontari del Sermig, Servizio missionario giovani, prese in gestione questa fabbrica d'armi ottocentesca e la trasformò. Oggi è un punto di incontro e di dialogo tra culture e religioni diverse, ma anche una casa di accoglienza per i più bisognosi e ha sedi anche in Brasile e Giordania, oltre che in altre parti d'Italia.

Alle 12 la visita ufficiale del presidente al Polo del Novecento, che ha sede nei settecenteschi quartieri militari. Oggi è un polo culturale che promuove la conoscenza della storia del Secolo Breve e dei valori della Resistenza. Sergio Mattarella ascolterà interventi e progetti incentrati sul rapporto tra i giovani e la memoria storica di quel periodo.

Aprirà i lavori il presidente del Polo, Alberto Sinigaglia. A seguire quattro interventi. Prima lo storico torinese Carlo Greppi, “che introdurrà il tema della Resistenza come una storia al plurale”. Poi Marcella Filippa della Fondazione Vera Nocentini allargherà lo scenario all'attualità, con un excursus sulla situazione nel Medio Oriente, in Siria, in Turchia. La giovane neodiplomata Felicia Del Maschio farà un’analisi di mappatura dell’Unione Europea. Infine Alda Noka, 25enne, illustrerà un progetto denominato “Super Partes”, incentrato sul rapporto tra le nuove generazioni e l’accoglienza.

Alle 13.30 il presidente partirà alla volta di Bologna.

Si conferma così il legame anche personale tra il capo dello Stato e il Piemonte, regione che ha visitato più volte nei suoi due mandati al Quirinale, ma anche da ragazzo. Negli anni ‘50, infatti, assieme al fratello Piersanti, poi ucciso dalla Mafia, e ad altri giovani dell’Azione Cattolica di Palermo, il futuro presidente della Repubblica venne a Pragelato per seguire i corsi di formazione spirituale e culturale di don Giovanni Barra, sacerdote, giornalista e scrittore. Don Barra nel 1946 proprio in questa cittadina del torinese fondò la Casa Alpina per regalare ai ragazzi, provati dalla guerra, momenti spensierati, insieme, tra preghiera e dialogo. Perciò Pragelato ha dedicato pochi giorni fa una piazza a Piersanti Mattarella.