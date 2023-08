Oltre cento nidi di tartarughe marine in Sicilia

Tra la Sicilia e le sue isole sono 114 i nidi di tartarughe marine contati in questi primi giorni di agosto. 102 quelli monitorati dai volontari WWF, coordinati dalla biologa Oleana Prato.

Le nidificazioni

In Sicilia, unica regione in Italia, i primi nidi sono stati registrati già a maggio. Anche le prime schiuse sono arrivate in anticipo rispetto alle altre regioni: a fine luglio una dal primo nido censito quest'anno nel lido Morghella, a Pachino; mentre l'altra emersione è arrivata da un nido non segnalato: in totale 136 le tartarughine che hanno raggiunto il mare. Altri 50 nidi sono stati individuati e messi in sicurezza dai volontari WWF tra Calabria e Puglia.

L'importanza delle segnalazioni

In Sicilia è possibile segnalare la presenza di tracce sulla spiaggia, tartarughe o schiuse da nidi non segnalati alle varie delegazioni delle Capitanerie di Porto o al numero 3249210217.