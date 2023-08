Ospite di una comunità terapeutica muore soffocato da un boccone.

Un ospite di una comunità terapeutica è morto soffocato da un boccone di carne. E' successo alla “Il Delfino” in via Nuova Vignole, a Serravalle Scrivia.

La vittima è Calogero Veneziano, 59 anni, residente a Torino, dove vivono la sorella e le nipoti. Tuttavia l'episodio non è non è chiaro e i familiari hanno presentato una denuncia-querela per appurare i fatti. Indaga la Procura di Alessandria. La salma è all’obitorio del cimitero di Novi, a disposizione dell’Autorità giudiziaria per l’autopsia, fissata per domani.

Veneziano era ospite della struttura dal 2004, ricoverato per problemi psichiatrici compresi disturbi comportamentali nei confronti del cibo. Il ricovero era stato fatto su proposta della madre, che nel frattempo è deceduta. Al momento del fatto, si sarebbe trovato nella sala da pranzo da solo con un altro ospite, poiché gli altri avevano già pranzato e si erano allontanati. La vittima avrebbe visto il compagno di struttura gettare cibo nel bidone dei rifiuti. Si sarebbe avvicinato al bidone per raccogliere e ingoiare un boccone, presumibilmente un pezzetto di carne, rimanendone però soffocato. Quando il personale della comunità terapeutica ha notato il corpo dell’uomo sul pavimento era ormai troppo tardi. Questa è la versione che i responsabili della struttura hanno fornito ai familiari.

“Calogero Veneziano – spiega l'avvocato Federico Schettini, che rappresenta i familiari della vittima - è morto soffocato quando sarebbe stato in corso il cambio turno, per cui non erano presenti Oss o altro personale. Di fatto nessuno si sarebbe accorto con tempestività del grave fatto. Veneziano aveva pregressi col cibo, in quanto lo scorso inverno aveva rischiato la morte a causa di un nocciolo. I disturbi psichiatrici lo rendevano famelico, mangiava convulsamente, ma quella volta con un tempestivo intervento degli operatori si salvò. Ci si domanda perché non sia stato tenuto maggiormente sotto osservazione”.