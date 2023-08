Verso il Palioi, via ai lavori

Domenica 3 settembre il PALIO DI ASTI, la grande festa medievale che coinvolge quest'anno 20 tra Comuni, Borghi e Rioni di Asti e dintorni e attira in Piemonte, ogni anno, migliaia di persone dall’Italia e dal mondo. I preparativi sono già iniziati in città.

Una tradizione che si rinnova da oltre sette secoli e che dal 1275 resiste inalterata all’usura del tempo riportando la città ai suoi fasti medievali.

La corsa dei 20 cavalli per aggiudicarsi il famoso Palio è solo l’ultimo grande atto di quattro giorni di festa, in cui presente e passato si fondono per dare vita a una delle manifestazioni più suggestive del territorio nazionale. Dal colorato mercatino del Palio con i suoi banchetti in piazza Alfieri alle famose e spettacolari cene propiziatrici.

Dal suggestivo spettacolo degli sbandieratori dell’A.S.T.A, composto da circa 80 atleti tra tamburini e sbandieratori, alle affascinanti sfilate storiche del Palio, le più grandi d’Italia: il corteo dei bambini, con 1000 piccoli figuranti in costumi storici e la sfilata degli adulti con oltre 1200 figuranti in preziosi abiti medievali, fedeli riproduzioni d’epoca.

Il Palio si correrà ancora in piazza Alfieri ... Ma si dovranno fare dei lavori: una staccionata flessibile per esempio.Per fare questo verranno fatti 180 nuovi buchi e lo steccato sarà più lontano sia dei lampioni che dai platani per permettere l'oscillazione.

Prevista in circa un metro e venti al massimo. Per fare spazio le tribune arretreranno rispetto alla pista restringendo il ballatoio di accesso e anche la pista sarà più stretta di circa venti centimetri: costo dei lavori circa 40 mila euro.

Il Palio è inserito dal Comune nelle cinque voci che compongono i servizi a domanda individuale, quelli per cui è necessario intervenire anche perdendoci: Asili Nido, Impianti Sportivi, Teatro Alfieri e Assistenza Domiciliare

Interviste con Riccardo Origlia - assessore turismo comune di Asti e Corrado Scarca - referente manifestazioni comune di Asti