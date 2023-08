Palio di Asti, comuni contro città: Moncalvo e Baldichieri lanciano la sfida

C'è un secolare, goliardico senso di rivalsa nei confronti della città, nella partecipazione dei comuni al Palio di Asti. Moncalvo, in pieno Monferrato: l'esibizione di sbandieratori e tamburini in piazza saluta l'arrivo del fantino, Antonio Mula.

Moncalvo e gli stendardi dei Paleologi

Sui costumi e le vie della cittadina, il bianco e rosso. Come i colori del Marchesato di Monferrato, secolare avversario, e per un breve periodo dominatore, del ricco Comune di Asti. Nella sartoria, dove tutti sono al lavoro, spunta il cervo dei Paleologi. I comitati dei 6 comuni devono darsi da fare durante tutto l'anno: partecipare al Palio costa circa 5mila euro, più un blocco di biglietti per le tribune. “Per questo organizziamo eventi tutto l'anno, partecipiamo e fiere con il nostro stand”, dice il rettore di Moncalvo, Raffaele Mazzella.