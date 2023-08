Pallapugno, la Coppa Italia all'Albeisa

La Coppa Italia di Pallapugno conquistata dall'Albeisa. La squadra piemontese ha sconfitto in finale l'Imperiese con il punteggio di 11 a 5. Dopo essere andati al riposo sul punteggio di 5 pari, gli atleti dell'Albeisa hanno allungato il passo nella ripresa con un parziale di sei a zero, conquistando così la vittoria.

Nella categoria Allievi, il derby tra Pro Paschese A e Virtus Langhe se lo aggiudica la quadretta villanovese con il punteggio di 8-5. Tra gli Esordienti, nulla da fare per Castagnole Lanze che cede in finale ai liguri della Taggese per 5-7.