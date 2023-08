Paolo Emilio Signorini e' il nuovo amministratore delegato Iren

Il comitato di sindacato dei soci pubblici azionisti di Iren, composto da Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, Luca Vecchi, sindaco di Reggio Emilia, e Marco Bucci, sindaco di Genova, si è riunito questa mattina per fare il punto sulla nomina del nuovo amministratore delegato di Iren.

Dopo avere analizzato la shortlist presentata dalla società di head hunting incaricata, i sindaci hanno deciso di indicare come nuovo amministratore Paolo Emilio Signorini.

Il nuovo ad sarà cooptato nel Consiglio d'amministrazione durante la prossima seduta. Signorini sarà chiamato a portare avanti gli obiettivi delineati dal Piano Industriale di Iren, "che poggia sui pilastri della transizione ecologica, della

qualità del servizio e dello sviluppo dei territori" viene evidenziato in una nota, in cui si sottolinea anche la "piena collaborazione" del confronto fra i sindaci.

"Il profilo di Signorini, grazie alle competenze acquisite nelle precedenti esperienze manageriali, permetterà ad Iren - grazie anche alla sinergia con il presidente e il vicepresidente - di analizzare al meglio lo scenario competitivo e i bisogni

dei territori, in modo da rendere ancora più efficace l'azione della multiutility".

Per agevolare l'ingresso del nuovo ad in una consiliatura già avviata, il Comitato suggerisce alla società di assegnare una specifica responsabilità al presidente nell'area della finanza e delle relazioni con gli investitori oltre al permitting e alle relazioni con le autorità di regolazione, e di conferire al vicepresidente una responsabilità nell'area del personale.

Paolo Emilio Signorini, 60 anni, ha svolto come ultimo incarico quello di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, per due mandati. E' stato anche Commissario Straordinario per la realizzazione della Nuova Diga Foranea di Genova.