Ferrovie, da oggi la linea di Ovada chiusa fino al 10 settembre

Passo avanti per il Terzo valico. Aperta al traffico, in territorio ligure, la galleria Facchini 1, lunga 137 metri. L'opera presenterà dei vantaggi anche nell'immediato, perché permetterà da subito ai treni merci di tornare sul percorso dei Giovi, senza intasare la linea Acqui-Ovada-Genova, che tanti ritardi ha regalato in questi mesi ai pendolari. Un volume, quello dei treni merci legati al porto di Genova, notevole: 46 convogli al giorno, su una linea per lunghi tratti a binario unico.

La doccia fredda

Ci sarà però ancora da soffrire almeno fino al 10 settembre. RFI, nel frattempo, ha infatti avviato i cantieri di adeguamento della linea Acqui-Ovada-Genova, che implicheranno la chiusura della linea, autobus sostitutivi e, per gli utenti, mezz'ora di viaggio in più. Fino a ieri il treno in partenza da Acqui alle 12,17 arrivava a Genova Principe alle 13,43: durata del viaggio, un'ora e 26 minuti. D'ora in poi, un bus in partenza da Acqui alle 12,42 di un giorno feriale arriverà alle 14,37. Un'ora e 55 minuti. Anche a causa delle fermate intermedie.

Il nuovo cantiere sulla linea di Ovada

I lavori, per un importo di 12 milioni di euro, riguarderanno i 12 km tra Borzoli e Mele, con manutenzioni a ponti, viadotti, gallerie. E poi il consolidamento della volta del tunnel Del Ciso tra Rossiglione e Ovada e l'impermeabilizzazione del viadotto Visone.