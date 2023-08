Paura a Bardonecchia, esonda il torrente, 5 dispersi, un ferito

Sono 5 i dispersi dopo che il fango, detriti, acqua hanno invaso Bardonecchia ieri sera. Improvvisamente il comune meta tradizionale di tanti villeggianti, si arriva alle 50mila presenze, diviso in due. Via Medail in pochi secondi diventa impraticabile.

A esondare il torrente che attraversa il centro dell'alta Valsusa. E' successo ieri sera al termine della giornata dedicata al santo patrono sant'Ippolito. Increduli i tanti accorsi in piazza per i festeggiamenti. La prima chiamata ai vigili del fuoco arrivata da via Einaudi poco dopo le 21.30.

Al momento si contano 5 dispersi e un ferito. Danneggiate una trentina di auto.



Le zone più colpite dalla piena sono state principalmente concentrate lungo via Enaudi. Tra i danni più gravi si annovera il locale commissariato di polizia, risultato non agibile e con gravi danni al piano terra, oltre alla totale compromissione del parco mezzi. Anche l'Hotel "La Betulla" ha subito danni, con il piano seminterrato interessato dall'ondata di piena.



Il Comune ha aperto il Coc (Centro operativo comunale) e ha deciso anche l'utilizzo del Palazzetto dello sport per ospitare persone costrette ad bbandonare le loro case al piano terra lungo il corso del torrente. Al momento 120 gli sfollati.

La causa, secondo i primi rilievi, sarebbe attribuita a un distacco a monte del ghiacciaio, e non alla pioggia, caduta in serata.

In mattinata sono comunque previste verifiche accurate, anche con i droni, per accertare l'esatta origine del fenomeno e lo stato dei ponti.