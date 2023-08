Pianta acquatica invasiva colonizza il fiume Toce. 7 ettari da bonificare

Si chiama Elodea nuttalliii ed è una pianta acquatica invasiva di origine americana, utilizzata comunemente negli acquari. Da qualche settimane ha colonizzato gli ultimi quattro chilometri circa del fiume Toce, nel Verbano-Cusio-Ossola, immissario del lago Maggiore. Si tratta di una pianta non pericolosa per l'uomo, specifica l'ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, ma dannosa per l'ecosistema.

L'ipotesi è che si sia diffusa per lo svuotamento di acquari casalinghi. Mercoledì 9 agosto si è svolto un sopralluogo con i rappresentanti di una ditta di Laveno Mombello (Varese) specialista in interventi di questo tipo: "È emerso che la superficie è di circa 7 ettari e che anche in profondità c'è molto volume di pianta - spiega Monica Perroni, direttore ad interim dell'ente -. L'intervento da fare è importante e andrà fatto in lotti diversi".

L'azienda ha dato disponibilità a intervenire da inizio settembre, ora si è in attesa del preventivo per i lavori: l'ente ha a disposizione "tra i 60 e gli 80 mila euro", fondi stanziati dalla Regione Piemonte per un intervento analogo sul Po, oggetto l'anno scorso del medesimo problema, resosi poi non necessario perché la piena del fiume in primavera ha rimosso autonomamente la pianta. Ma quei fondi non basteranno: anche per questo motivo l'ente che gestisce l'area protetta ha convocato un tavolo di confronto con il Comune di Verbania e la Provincia.