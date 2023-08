Mondiali su pista juniores a Cali, in Colombia. Brilla la stella di Anita Baima, 17enne, canavesana, che ha vinto la gara a eliminazione, dopo essersi assicurata l'argento nello scratch. Per la classe 2006, al suo primo anno in categoria, una prova magistrale. Piegata anche la resistenza dell'ultima avversaria, la britannica Isabel Sharp che si è arresa in finale. Buon sangue non mente, per Anita Baima: è infatti la pronipote di Franco Balmamion, uno dei grandi nomi del ciclismo piemontese.