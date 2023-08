Piemontesi fuori dalla zona medaglie a Budapest: Osakue e Fassinotti si fermano in finale

Budapest amara per i due azzurri impegnati nella serata di oggi, martedì 22 agosto, ai mondiali di atletica. La finale di salto in alto di Marco Fassinotti si è fermata a 2.25: prima misura della gara e non raggiunta dal 34enne che con tre errori si piazza al 12esimo posto nella finale vinta dal connazionale Gianmarco Tamberi.

Delusione Osakue

Non va meglio a Daisy Osakue nella finale di lancio del disco femminile: con due nulli e un 61.13 metri (inferiori anche ai 61.31 che le avevano regalato l'accesso alla finale) l'altra torinese impegnata in pista resta fuori dalle migliori 8 del mondo e non potrà partecipare ai lanci decisivi per l'assegnazione delle medaglie.