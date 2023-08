Poker del Milan al Toro

Tra Toro e Milan la distanza è grande e lo dicono il 4-1 conquistato dagli uomini di Pioli e l'andamento della gara con un Toro quasi mai pericoloso. Fin dalle prima battute i rossoneri affondano senza problemi nella difesa granata, mentre le offensive degli uomini di Juric, che perdono anche Sanabria per infortunio dopo venti minuti, sono episodiche. A rompere l'equilibrio del match è lo statunitense Pulisic che alla mezz'ora avvia e chiude l'azione non lasciando scampo a Milinkovic-Savic. Il vantaggio dei padroni di casa dura però poco perché Schuurs, tre minuti più tardi, gira in rete un tiro di Ricci dal limite dell'area. Il Milan riprende però a premere e a tre minuti dal riposo c'è quello che è probabilmente l'episodio decisivo del match con Mariani che punisce con il rigore un tocco di mano in area di Buongiorno dopo lunga indecisione al Var. Dal dischetto Giroud non sbaglia. Poi in pieno recupero, Theo Hernandez beffa Milinkovic con un delizioso pallonetto e manda i suoi al riposo sul confortante vantaggio di 3-1. La musica non cambia nel secondo tempo. Il Milan prima sfiora il poker con Pulisic e poi lo trova ancora con Giroud, ancora dal dischetto. Questa volta a essere punito è un pestone di Schuurs a Leao. Di li in avanti la partita diventa accademia con San Siro che saluta con gli applausi un Milan che fa sognare.

Servizio Stefano Tallia; montaggio Giancarlo Raviola