Potrebbe slittare la riapertura della ferrovia Torino-Ceres

Doveva riaprire il 9 dicembre del 2023, ma pare che la data debba spostarsi quanto meno all'inizio del 2024. La notizia emerge dalla riunione che si è tenuta la scorsa settimana a Roma tra il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio, l’assessore regionale ai Trasporti, Marco Gabusi, e l’amministratore delegato e direttore generale di Rfi, Gianpiero Strisciuglio. Una riunione dove si è fatto il punto sugli investimenti e sui lavori in corso sulla rete ferroviaria piemontese. Il ritardo dell’apertura della Torino-Ceres è finito poi anche in Consiglio regionale. Una notizia che preoccupa i pendolari per una tratta di una fondamentale importanza per il sistema trasporti torinese, che permette di raggiungere l'aeroporto di Caselle, la reggia di Venaria e con il recupero della fermata Rigola anche i tifosi allo Juventus Stadium. L'opposizione in consiglio regionale con il Pd chiede alla giunta Cirio spiegazioni, mentre l'assessore ai trasporti Gabusi rassicura che il cronoprogramma è rispettato e il traguardo verrà raggiunto nel tempi previsti.