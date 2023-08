"Tornate nella vostra terra": Manifesti affissi dai militanti di destra in via Traves

“Tornate nella vostra terra”. E' il messaggio lanciato con un manifesto in quattro lingue affisso da militanti di destra del gruppo “La Barriera” davanti al centro di accoglienza di via Traves a Torino. I manifesti sono stati scritti in italiano, inglese, francese ed arabo.

La struttura di via Traves

L'iniziativa fa seguito alle dichiarazioni del sindaco di Torino Stefano Lo Russo, secondo il quale 'la situazione è estremamente critica, gli arrivi e la distribuzione dei migranti, sia dalla rotta balcanica sia da quella mediterranea, sta mettendo sotto stress la rete di accoglienza ordinaria e straordinaria attivata. A Torino abbiamo accolto la richiesta del prefetto di mettere a disposizione via Traves, struttura destinata ad ospitare i senza fissa dimora per l'emergenza freddo, ma la situazione è critica perché siamo al massimo della capienza, come lo è negli altri comuni della città metropolitana dove sono stati distribuiti gli altri migranti''.

Lo Russo: “Serve lo ius scholae”

"E' chiaro - ha detto ancora il sindaco - che per la ciclicità che questa situazione ha non la si può considerare più emergenziale, ma strutturale che il Paese deve affrontare nella sua interezza''. Secondo Lo Russo, tra le soluzioni c'è ''l'introduzione in Italia delle ius scholae, cioè la possibilità dei nostri giovani di acquisire la cittadinanza italiana attraverso un percorso formativo, sarebbe un grande passo in avanti non tanto sul tema degli sbarchi ma il percorso aiuterebbe moltissimo le politiche di inclusione: su 858mila residenti a Torino , sono 118mila i minorenni e di questi 27 mila sono stranieri, un dato che si lega alla questione demografica tema di cui è bene la politica inizi a parlare. A Torino, per esempio, un elemento di preoccupazione in prospettiva è che oltre il 32% torinesi hanno più di 60 anni e meno 14% sono minorenni. Affrontare il tema dell'immigrazione anche rispetto a questa questione penso sia un tema serio''.

“Non ci sono altri hub che possano sostituire via Traves”

Quanto alla possibilità di realizzare un nuovo hub che possa sostituire quello temporaneo di via via Traves, il sindaco del capoluogo piemontese ha concluso: ''Al momento le interlocuzioni con la Prefettura non hanno preso in considerazione altri elementi. Non credo che la soluzione sia quella di costruire hub che abbiano dimensioni rilevanti in cui le persone transitano in attesa di capire la loro destinazione. Come altri sindaci voglio segnalare al Governo che è necessario garantire un'accoglienza degna di questo nome e che occorre gestirla''

“Non possiamo aiutarli”

“Abbiamo voluto affiggere questi manifesti - dicono i militanti de La Barriera - per spiegare agli immigrati appena arrivati nella nostra nazione che, a differenza di quanto gli facciano credere scafisti, ong e tutti coloro che guadagnano grazie all’immigrazione clandestina, in Italia e in Europa non possiamo aiutarli, perché le risorse, insufficienti, che abbiamo vanno destinate all’aiuto dei moltissimi italiani che versano in condizioni economiche disastrose, trovandosi senza casa, senza lavoro o senza un piatto da mettere sulla tavola”.