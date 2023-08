Protesta dei detenuti al carcere di Torino. Incendiati materassi

E' durata quasi quattro ore la protesta di un gruppo di detenuti del carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Dalle 19,30 circa e fino alle 23,30 di mercoledì 30 agosto, fa sapere il sindacato di polizia penitenziaria Osapp, i detenuti del padiglione C della seconda sezione del penitenziario hanno messo in atto una violenta protesta incendiando materassi e altri oggetti che hanno riversato in mezzo al corridoio della sezione detentiva, "buttando anche delle bombolette di gas in uso per i fornelli ed hanno anche sradicato le telecamere causando ingenti danni". Secondo il segretario generale del sindacato, Leo Beneduci, la protesta sarebbe scaturita "in segno di solidarietà a un detenuto che pretendeva nell'immediatezza un medicinale". Due le sezioni evacuate per il fumo che ha invaso il carcere e cinque gli agenti portati al pronto soccorso per aver inalato fumo, dimessi con 2 giorni di prognosi.

Personale richiamato dalle ferie

Il personale di Polizia penitenziaria assente per riposi e ferie, fa sapere ancora l'Osapp, è stato richiamato in servizio ed è intervenuto in forze "perché la situazione era fuori controllo". “Sembrerebbe - prosegue il sindacalista Beneduci - che la protesta contenga come motivazione anche forti lamentele contro l'area sanitaria. Più volte abbiamo detto e denunciato che la situazione a Torino sta diventando pericolosa per la tutela e l'incolumità fisica di tutti, oramai inutile negarlo il carcere è alla deriva e la situazione è sfuggita totalmente di mano".

“Serve commissariamento”

Come sindacato nazionale rappresentativo della Polizia penitenziaria, aggiunge ancora il segretario dell'Osapp, "consideriamo evidenti l'inconsistenza organizzativa dell'amministrazione penitenziaria che lascia il personale in balia di tali eventi e alla mercé dei detenuti maggiormente violenti e abbiamo chiesto il commissariamento urgente delle carceri mediante la designazione di figure di indubbie capacità e esperienza nelle misure da adottarsi per il ripristino della sicurezza e della legalità negli istituti di pena”. Per quanto riguarda il carcere di Torino, "l'unica possibilità, anche se drammatica e grave, a fronte delle costanti inerzia e incapacità constatate e dello stato di prostrazione del personale di Polizia penitenziaria, prima che accada l'irreparabile, risulta essere quella dell'impiego interno di adeguati contingenti dell'Esercito" conclude Beneduci.