Rai, il cordoglio per la scomparsa di Riccardo Laganà

Riccardo Laganà, rappresentante dei dipendenti nel Consiglio di amministrazione della Rai, è morto improvvisamente nella notte per arresto cardiaco. Sgomento tra i vertici dell'azienda.

“L’improvvisa scomparsa di Riccardo Laganà è un dolore profondo per tutta la ‘sua’ Rai, di cui è stato orgogliosamente parte e che ha rappresentato nel Consiglio di Amministrazione, dando voce a chi, con il proprio lavoro, fa vivere quotidianamente il Servizio Pubblico”. Così la Presidente Rai Marinella Soldi e l’Amministratore Delegato Roberto Sergio si sono fatti interpreti del cordoglio del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale e di tutti i lavoratori Rai per la morte di Riccardo Laganà.