Appena uscito di carcere, torna in strada a rapinare i passanti. prendeva di mira soprattutto le donne, l'uomo di 41 anni, la cui libertà è durata molto poco, perché stato arrestato e rimesso in carcere. è stato catturato l’accusa di rapina aggravata e lesioni personali a Torino, nella zona della movida, grazie all'identikit delle vittime che nel fare denuncia avevano fornito ampi dettagli del suo aspetto, e alle immagini delle telecamere di video sorveglianza.