Resistenza, Novara si candida a medaglia al merito civile

Novara potrebbe ricevere una medaglia al merito civile per l'impegno di tanti suoi cittadini nella lotta di Liberazione. La Giunta comunale di centrodestra ha dato il via libera all'unanimità (assente solo un assessore di Fratelli d'Italia) alla richiesta avanzata da un cittadino novarese al Presidente della Repubblica e alla Prefettura di Novara per far ottenere questo riconoscimento ufficiale alla città. Le medaglie al valor civile sono state istituite con la Legge numero 658 del 1956, per onorare "le persone, gli enti e i corpi che si siano prodigati, con eccezionale senso di abnegazione, nell'alleviare le altrui sofferenze o, comunque, nel soccorrere chi si trovi in stato di bisogno": la delibera approvata ieri, 8 agosto, ricorda che "Novara ha offerto un importante contributo di sangue con i suoi martiri: sono infatti 1259 i nomi incisi sulle 12 lapidi che formano l'area monumentale presso il Broletto della città" e che “l'amministrazione comunale si è sempre adoperata per tenere vivo il ricordo dell'impegno e del sacrificio delle popolazioni per la conquista della libertà”.

L'onorificenza per i fatti del1922

La legge prevede che l'onorificenza sia concessa dal Presidente della Repubblica su proposta del ministro dell'Interno e possa consistere in una medaglia d'oro o di argento o di bronzo, o di un attestato di pubblica benemerenza. Sarebbe il primo riconoscimento al ruolo che la città piemontese ha svolto durante la Liberazione: Novara si fregia infatti di una unica onorificenza, una medaglia d'oro al valor civile, arrivata a ricordo dei moti antifascisti del 1922 a Lumellogno.