Resta in ospedale la bimba precipitata dal balcone di via Nizza

La bimba precipitata dal balcone della sua casa in via Nizza a Torino e salvata da un passante che l'ha presa al volo sabato per ora resta ricoverata presso il reparto di Chirurgia pediatrica dell'ospedale Infantile Regina Margherita. Trattandosi di incidente ad alta dinamica rimane in osservazione e ripete esami e valutazioni strumentali. Questa mattina Mattia Aguzzi, il ragazzo che l'ha salvata, è andato a trovarla.