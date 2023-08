Reti antigrandine per salvare i raccolti, ecco i bandi regionali

Sono stati aperti il 12 agosto i bandi regionali per l'acquisto di reti antigrandine.

Lo fa sapere Coldiretti che, riprendendo un comunicato della Regione, specifica che si tratta di investimenti per la prevenzione dei danni di tipo climatico alle colture causati dalla presenza di fenomeni atmosferici anomali e di maggiore intensità.

Il bando regionale è relativo alle reti antigrandine. Ha una dotazione finanziaria di due milioni di euro e prevede un sostegno per una spesa massima ammissibile di 150 mila euro, a copertura di costi realmente sostenuti, per un importo pari al 50%.

Per l'acquisto di ventilatori e/o bruciatori con funzione antibrina, il bando ha una dotazione finanziaria di 1 milione di euro, e una spesa massima di 150 mila euro, con una copertura del 50% su costi realmente sostenuti.

Le reti, spiega Coldiretti, sono efficaci contro la grandine e contro le scottature da sole e caldo.

Da Coldiretti Asti dicono che il bando è un'occasione da non perdere per mettere al sicuro tutte le produzioni agricole possibili, il rischio è di vanificare - in presenza di eventi di grande portata - un raccolto e perdere clienti.