Revisione PNRR, i fondi cancellati. Biella la provincia che rischia di più

PNRR, ci sono Biella e Torino tra le province più colpite dal piano di revisione presentato nei giorni scorsi dal ministro agli Affari europei, Raffaele Fitto. Secondo le stime dell'Anci, al secondo posto in Italia ci sarebbe proprio la provincia di Biella, con il 66,7% delle risorse a rischio, per un ammontare di 56 milioni di euro. Solo a Pistoia la percentuale è maggiore. In valori assoluti, sono ovviamente le città metropolitane a rischiare di più: a Torino, ad esempio, in ballo ci sono 494 milioni di euro. Secondo il ministro della Transizione ecologica, il biellese Gilberto Pichetto Fratin, “abbiamo preso atto che ci sono opere in capo a Regioni, Province e Comuni che non sarebbero mai state collaudate entro giugno 2026. Verranno realizzate con altri fondi. Abbiamo fatto un bagno di realismo che l'Europa ha apprezzato”.

I fondi revocati

Secondo quanto riporta la Stampa, a rischio ci sono, tra gli altri, il progetto da 5 milioni di euro della città di Biella contro il dissesto idrogeologico; i 10,5 milioni per l'edilizia scolastica, da Villa Macchi a Cossila alle elementari di Chiavazza, fino alle centrali Pietro Micca, San Francesco e De Amicis. Nel Verbano-Cusio-Ossola, revocato il finanziamento da un milione di euro per una pista ciclabile a Baveno.