Riaprono i musei civici di Pinerolo

Il contratto di appalto con il gestore precedente era stato rescisso due mesi fa: impossibile proseguire le attività per la società che si era aggiudicata tramite bando la gestione quinquennale. Da allora sono chiusi i Musei Civici di Pinerolo che riaprono sabato 5 agosto sotto una nuova gestione. L'affido è temporeaneo, fino a dicembre, alla Fondazione Poët Del Ponte. “Una scelta determinata dalla volontà di continuare a offrire alla cittadinanza pinerolese e ai visitatori esterni i servizi museali e le attività espositive, nella salvaguardia dei beni conservati nelle varie sedi museali.”, si legge in una nota del Comune.

La nuova gestione

Fino al 31 dicembre 2023 la Fondazione Poët Del Ponte gestirà i musei civici, garantendo la continuità del servizio e allo stesso tempo salvaguardando anche il posto di lavoro delle tre addette licenziate dal precedente gestore.

Le riaperture

A riaprire saranno la Pinacoteca Civica di Palazzo Vittone, il Museo di Arte Preistorica (sempre a Palazzo Vittone), il Museo di Scienze Naturali situato a Villa Prever. In Pinacoteca proseguirà la mostra dedicata a Serghej Potapenko. Il Museo Etnografico situato a Palazzo Vittone rimarrà temporaneamente chiuso. Mentre la Casa del Senato in Via Principi D’Acaja sarà aperta solo durante eventi di particolare richiamo. La prima apertura straordinaria è prevista in occasione di Artigianato Pinerolo, rassegna dell’Artigianato Pinerolese prevista dall’8 al 10 settembre 2023.

I musei saranno accessibili gratuitamente tutti i sabato e domenica nei seguenti orari: 10.30-12.30 e 16.00-19.00.