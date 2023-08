I vini del Piemonte nei paesi extra UE

L'assessorato all’Agricoltura del Piemonte ha aperto il bando regionale sulla misura Ocm vino per la promozione sui mercati dei paesi extra Ue, con una dotazione finanziaria complessiva di 7 milioni e 550 mila euro a sostegno del comparto vitivinicolo piemontese. Lo riporta una nota della Regione precisando che iIl bando è rivolto ai consorzi di tutela e alle associazioni di produttori vitivinicoli per i progetti regionali e multiregionali nei paesi terzi, presentati per l’annualità 2023/2024, e prevede una copertura massima del 50% delle attività promozionali presentate da ciascun soggetto beneficiario. Il termine ultimo per la richiesta di contributo è il 13 settembre 2023.