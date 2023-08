Rissa a San Salvario, quattro arresti

Quattro persone sono state arrestate a Torino per rissa aggravata dalla Polizia nel corso di controlli nel quartiere San Salvario. Gli agenti del reparto prevenzione crimine “Piemonte” sono intervenuti quando hanno sentito delle urla provenienti da una kebabberia. Al loro arrivo hanno trovato un senegalese, ferito al volto, che prendeva a

calci la serranda (parzialmente abbasstata) e scagliava bottiglie in vetro verso l'interno. Da quanto è stato ricostruito grazie anche alle immagini della videosorveglianza

vi era stata una violenta colluttazione fra il senegalese (che ha riportato la frattura della mandibola) e tre turchi (uno dei quali rimasto con una mano fratturata) con mazze e cocci di bottiglia. La kebabberia, nonostante un recente provvedimento di chiusura per violazioni delle norme sul lavoro, era in piena attività.