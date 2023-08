Rissa in corso Vercelli, marocchino in pericolo di vita

Tentato omicidio nella serata di ieri, 15 agosto, a Torino. I Carabinieri hanno ritrovato, in corso Vercelli, un uomo riverso sulla strada. Si tratta di un 38enne marocchino senza fissa dimora, irregolare sul territorio italiano. Aveva una ferita alla testa ed era in stato di ubriachezza. Testimoni hanno riferito che, poco prima, l'uomo avrebbe avuto una lite con un altro soggetto per futili motivi. E che da questo sarebbe stato colpito con due pugni al volto che gli avrebbero fatto battere la testa a terra. L'aggressore si sarebbe poi dileguato nelle vie limitrofe a bordo di un monopattino. La vittima è stata ricoverata all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino in codice rosso. Attualmente in prognosi riservata e in pericolo di vita. Sul fatto indagano i Carabinieri. Al vaglio, in particolare, le telecamere di videosorveglianza.