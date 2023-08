Ritrovato l'anziano scomparso venerdì sera

E' stato ritrovato dopo poco meno di 48 ore Lorenzo Tognoli, l'anziano che si era allontanato venerdì sera da Cavaglio D'Agogna, paese in provincia di Novara. Tognoli, che ha 83 anni, è pensionato e vive in Liguria, a Ospedaletti, ma nei mesi estivi torna a Cavaglio, paese di origine della moglie. Sulle sue tracce si erano messi i Carabinieri della stazione di Ghemme, a cui era stata segnalata la scomparsa. Non ci sono al momento altri particolari sulle circostanze del ritrovamento né sulle condizioni di salute dell'uomo.