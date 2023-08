Ritrovato l'escursionista milanese disperso in Valgrande

Mentre la macchina dei soccorsi si era appena rimessa in movimento, e' arrivata la notizia: Carlo Vincenzo D'Orta, il milanese di 53anni disperso in Valgrande dal giorno di ferragosto, e' stato trovato e sta bene. Lo hanno individuato i tre soccorritori che ieri sera erano stati elitrasportati in quota e che hanno passato la notte alla ricerca di segnali della presenza dell'escursionista. I tre soccorritori non sono riusciti a raggiungerlo, perche' D'Orta si trova in un punto particolarmente impervio, ma gli hanno parlato da lontano: l'uomo ha detto di non potersi muovere a causa di un problema ad una gamba. Sara' recuperato da un elicottero del 118 appena possibile.

LE RICERCHE

L'uomo aveva deciso il 14 agosto di fare un'escursione nella zona del rifugio di Pian Cavallone, ed e' stato in contatto telefonicamente con la fidanzata che vive a Roma fino al giorno di Ferragosto, quando non ha piu' fatto sapere nulla di se'. Allertati i soccorsi, ieri mattina vigili del fuoco, soccorso alpino civile, soccorso alpino della guardia di finanza e carabinieri forestali del Parco hanno iniziato a battere i sentieri e gli alpeggi che si trovano nella zona della Val Pobbie. L'elicottero dei vigili del fuoco Drago 153 dell'elinucleo di Malpensa, dotato di tecnologia per la ricerca di segnale telefonico, ha sorvolato ampie aree del Parco, e l'elicottero della Guardia di Finanza ha trasportato i soccorritori a Pian Cavallone. Battuti anche i boschi degli alpeggi La Soliva, Varola, Pobbie, Curgei. A Pogallo, altra localita' all'interno dell'area del Parco, i Carabinieri Forestali del Parco hanno distribuito una foto del disperso a tutte le persone che si approssimavano a percorrere gli itinerari del Parco.