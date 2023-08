Sacha Chang davanti al giudice: al via l'interrogatorio di garanzia

E' in corso, al carcere di Cuneo, l'interrogatorio di garanzia di Sacha Chang, il giovane olandese accusato di aver ucciso il padre e un amico di famiglia durante una vacanza a Montaldo Mondovì. 26 coltellate alla schiena e al volto del padre 65enne prima di colpire anche l’amico medico, rincorrendolo fino in strada. Davanti al giudice per le indagini preliminari, il giovane è assistito dall'avvocato Gabriele Carazza e da un interprete olandese, così da garantirgli la possibilità di comunicare. Non sono presenti i famigliari.

La documentazione psichiatrica

La madre, che nei giorni scorsi era arrivata a Cuneo, è tornata in Olanda per raccogliere la documentazione medica e coinvolgere lo psichiatra e la struttura di appoggio che aveva in cura Sacha. Si parla di alcuni appunti, non di una vera e propria relazione psichiatrica, che potrebbe certificare i disturbi mentali di suo figlio. Il giovane, dopo l'arresto avvenuto venerdì mattina, non ha parlato con inquirenti e forze dell'ordine e nemmeno con i suoi legali, che proprio in occasione dell'interrogatorio lo incontrano per la prima volta.