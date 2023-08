Sacha Chang è in carcere a Cuneo. Arrivate dall'Olanda la madre e la sorella

E' stato trasferito nel carcere 'Cerialdo' di Cuneo Sacha Chang, il 21enne olandese accusato di avere ucciso il padre sessantacinquenne e l'amico di famiglia, il medico Lambertus Ter Horst, 60 anni, che li ospitava nella sua casa di Montaldo di Mondovì (Cuneo).



Arrestato ieri mattina dai carabinieri nei boschi sopra l'abitato di Torre Mondovì dopo quasi due giorni vissuti alla macchia, il giovane è stato medicato all'ospedale di Mondovì ed è stato trovato in buone condizioni fisiche. Finora non avrebbe dato alcuna risposta agli inquirenti.



Ieri mattina il 21enne è stato fermato dai carabinieri che l'hanno trovato mentre dormiva sulla panca in legno davanti a una chiesetta di montagna. Nel frattempo, sono a Mondovì, ospiti di un albergo, la madre di Sacha Chang, la sorella e i tre figli di Ter Horst.

L'intervista a

Carlo Maria Di Silvestre, maresciallo dei carabinieri a cura di di Giuseppe La Venia (TG1)