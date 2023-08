Saltinpiazza batte la pioggia

A Viarigi, in provincia di Asti, protagonista SaltinPiazza, il Festival d’arte di strada e di circo contemporaneo, organizzato dal Comune, più antico del Piemonte.

La pioggia non ha più di tanto condizionato la due giorni di spettacoli, musica, burattini, bancarelle ed eccentrici personaggi che nel week-end appena concluso hanno animato le vie e le piazze del paese tra arte, divertimento e convivialità.

Il tema della 33° edizione Le città invisibili, in onore dello scrittore Italo Calvino, a 100 anni dalla sua nascita.