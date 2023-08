Cinema e salute mentale: cortometraggi a concorso per una cultura della corresponsabilità

Capire i meandri della salute mentale attraverso il cinema. Per il secondo anno l'associazione torinese Il Bandolo, col concorso "Punti di Svista" raccoglierà produzioni video sul tema dell'inclusione e del benessere psicosociale. Racconti che abbiano un linguaggio attento e inclusivo, per sfatare i pregiudizi legati al tema della salute mentale.



Documentari e cortometraggi, durata massima 30 minuti e terminati dopo il 1 gennaio 2019, potranno essere inviati entro il 30 settembre. Una Giuria tecnica assegnerà un primo premio di 800 euro e un secondo premio di 500 euro. 300 euro per il premio assegnato dagli spettatori.



Informazioni sul sito: www.ilbandolo.org