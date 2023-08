Saluzzo prepara il funerale di Madre Elvira, attese migliaia di persone

Dureranno due giorni le celebrazioni a Saluzzo per la morte di Madre Elvira, la fondatrice della Comunità Cenacolo, morta a 86 anni il 3 agosto.

Il funerale si terrà giovedì 10 agosto alle 16:30, poi venerdì 11 la salma sarà traslata per la sepoltura.

Prevista la partecipazione di migliaia di persone, anche dall'estero.

Il comune di Saluzzo ha già predisposto modifiche alla viabilità cittadina.

Dalle 10 alle 12 del mattino di giovedì sarà possibile dare un ultimo saluto alla bara già chiusa di Madre Elvira, nel grande tendone presso la Casa Madre sulla collina di San Lazzaro.

Limitata la circolazione delle auto: previsti pass auto per residenti e disabili che procederanno a senso unico dalla Castiglia verso via Creusa, mentre per i devoti sarà operativa una navetta dalle 9:30, partenze dal Foro Boario e dalla stazione ferroviaria di Saluzzo.

La mattina seguente, venerdì 11 agosto, il feretro sarà portato dalle ragazze e dai ragazzi del Cenacolo da San Lorenzo fino alla casa di località Bramafarina, su via Pagno, dove suor Elvira ha trascorso gli ultimi anni e dove sarà sepolta.

Le strade percorse dal corteo funebre saranno chiuse tra le 8:30 e le 15.

L'itinerario a piedi scenderà da via San Lorenzo e poi passerà nel centro storico su via Valoria e fino giù a piazzetta Santa Maria. Si immetterà su piazza Risorgimento poi corso Italia, corso Piemonte e infine su via Pagno.

Ai residenti consigliato di parcheggiare le auto a valle, ad esempio in piazza Montebello, per muoversi in caso di necessità.

La messa funebre sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube della comunità: www.youtube.com/@ComunitaCenacoloLive