Sant'Anna, folla al flash mob contro la stanza dell'ascolto

Decine di persone si sono date appuntamento, stamattina, in via Ventimiglia, davanti all'ingresso laterale dell'ospedale Sant'Anna, per protestare contro l'istituzione della “stanza dell'ascolto” dedicata alle donne che vogliono abortire e gestita dal Movimento per la vita.

Sul tema sono divampate le polemiche dopo la convenzione firmata tra l'azienda sanitaria Città della Salute e della Scienza e l'associazione. Il momento di stamattina è stato organizzato dalla Cgil. Un invito, quello del sindacato, lanciato a donne e uomini perché, spiegano in un volantino, “siamo convinti che l'istituzione di questa stanza sia palesemente l'ennesima limitazione ai fondamentali diritti delle donne”.

Slogan della mattinata: “Distanza da quella stanza” e, ancora, “#liberediscegliere”.