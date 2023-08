Amichevole amara in terra di Francia per il Toro, sconfitto dal Reims nell'ultima amichevole prima del rientro a Torino. I ragazzi di mister Juric erano passati in vantaggio al 50esimo con Schuurs. Il pareggio transalpino un quarto d'ora più tardi. A un minuto dallo scadere la rete del definitivo 2 a 1 per i francesi.

Nelle file del Torino non hanno preso parte alla gara gli infortunati Sanabria (affaticamento muscolare) e Seck (infortunio alla spalla sinistra).