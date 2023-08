Da una settimana non si hanno più tracce di Danilo Boscolo, 65 anni, pensionato di Torino. In vacanza in Corsica, l'uomo stava effettuando un'escursione con la moglie nella zona delle cascate di Punta Pinzuta e Conca, ed è scomparso a pochi metri dalla donna che lo seguiva.

La procura di Ajaccio ha aperto un'inchiesta. Poche le speranze di trovarlo ancora vivo.