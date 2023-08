Serie C 2023/2024, al via il 3 settembre

Vacanze finite per le squadre della Serie C. Domenica prenderà il via la terza serie del calcio italiano. Come lo scorso anno saranno quattro le piemontesi impegnate, divise in due gruppi.

Serie C 2023/2024, la Juventus Next Gen nel girone B

L'Alessandria torna tra le squadre del nord, incluse nel girone A. Prende il suo posto nel girone B la Juventus Next Gen, costretta al trasloco dopo la creazione dell'Atalanta Under 23, iscritta al nord per questioni geografiche. Per i bianconeri guidati da Massimo Brambilla sarà un campionato tutto da scoprire con avversari mai affrontati provenienti da centro ed isole. I derby piemontesi saranno quindi 6, tra andata e ritorno.

Serie C 2023/2024, i derby piemontesi

Si apre la prima giornata con la sfida al Moccagatta tra Alessandria e Novara, ritorno il 7 gennaio. Come lo scorso anno torna il derby delle risaie tra Pro Vercelli e Novara. L'andata si giocherà il 12 novembre al Piola vercellese, il ritorno al Piola novarese il 17 marzo. Ultima sfida quella tra Pro Vercelli e Alessandria, andata il 26 novembre, ritorno al Moccagatta il 30 marzo.

Serie C 2023/2024, le date del campionato

Il campionato si chiuderà il 28 aprile: le sfide infrasettimanali saranno quattro, sempre di mercoledì. L'andata dei playout si giocherà l'11 maggio, il ritorno il 18 mentre i playoff prenderanno il via a partire dal 5 maggio.