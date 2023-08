Serie TV su Levi Strauss. E Ormea diventa... San Francisco

Levi Strauss… a Ormea. In Germania stanno girando una serie dedicata all'imprenditore americano di origine tedesca inventore del moderno blue jeans (tessuto che in realtà è di origine genovese, "bleu de Gênes", "blu di Genova"). E così la vecchia cartiera alle porte del paese diventerà… la prima fabbrica di Levi Strauss a San Francisco, a metà Ottocento. Ironia della sorte, non lontano dal confine ligure. Le riprese sono previste da metà settembre fino ai primi di ottobre 2023. La Cartiera di Ormea si trova nell'ampio catalogo di location della Film commission Torino Piemonte.

Il casting

La serie, prodotta dalla Viola film, si intitolerà Call me Levi e il Comune ha già diramato un avviso social per trovare comparse. Donne e uomini maggiorenni compresi fra i 18 e i 75 anni, anche di origine asiatica, africana e sudamericana,. Per alcuni ruoli serve che sappiano cucire a macchina. Casting alla stazione di Ormea il 21 agosto dalle 14 alle 19 e il 22 agosto dalle 9 alle 13. Candidature anche online scrivendo a leviscasting2023@gmail.com.