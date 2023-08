Sette nuove aule studio per gli studenti, via ai bandi

Costeranno 100mila euro sette nuove aule studio per gli universitari del Piemonte. Le graduatorie del bando sono state approvate da Edisu, l'ente strumentale per l'assessorato regionale al diritto allo studio. I fondi sosterranno i progetti a Torino (Cus-Palavela), Settimo Torinese (Fondazione esperienze di cultura metropolitana), Novara (mediateca della Biblioteca civica “Carlo Negroni”), Rivalta di Torino (biblioteca), Rivoli (Centro giovani), Biella (Biblioteca civica) e Mondovì (Biblioteca civica).



Le regole dell'attrazione

“Per rendere il Piemonte attrattivo per la formazione universitaria”, dichiara il presidente di Edisu Piemonte Alessandro Ciro Sciretti. “Servono anche servizi di qualità e capillarmente diffusi. Per questo negli anni abbiamo cercato di incentivare ed accrescere collaborazioni e legami con i territori per allargare la rete di luoghi adibiti allo studio non solo nei grandi centri ma anche nei comuni delle province”. "Il diritto allo studio - osserva l'assessore regionale Elena Chiorino - è una assoluta priorità. Non solo attraverso l'offerta delle nostre università, ma anche grazie a servizi messi a loro disposizione e che siano sempre più di qualità. Un lavoro che portiamo avanti con impegno insieme a Edisu e su cui si continuerà a investire energie e risorse".