Una roulotte si è sganciata da un'auto scontrandosi con un altro veicolo. Cinque i feriti. L'incidente questa mattina sulla tangenziale nord di Torino, all'altezza di Collegno-Savonera. I feriti non sono gravi: quattro, in codice verde, sono stati portati al pronto soccorso del Maria Vittoria. Uno, in codice giallo, è ora all'ospedale di Rivoli. Per l'incidente ci sono stati rallentamenti sulla tangenziale in direzione Milano.