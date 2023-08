Si tuffa nel Lago di Avigliana e muore. Un'altra tragedia nelle acque piemontesi

La dinamica è sempre la stessa. Sono giovani, nuotatori inesperti o del tutto incapaci. Si tuffano in acqua sottovalutando il rischio e la profondità dei laghi e dei torrenti piemontesi. E quando si accorgono di essere in difficoltà, è troppo tardi.

Un'altra tragedia in questa estate segnata dalle morti per annegamento, mai così tante in così poche settimane. L'ultima vittima è un ragazzo di origine marocchina di 20 anni. E' morto nel lago Grande di Avigliana nel tardo pomeriggio di sabato. L’allarme è stato lanciato intorno alle 17. Il ragazzo si sarebbe buttato dal pedalò in un punto in cui l'acqua è particolarmente profonda e non è più riemerso.

I sommozzatori dei vigili del fuoco del comando provinciale di Torino hanno cercato il corpo. Sul posto anche l’elicottero dei vigili del fuoco, personale dei vigili del fuoco di Avigliana e Grugliasco e i carabinieri della stazione di Avigliana, che ipotizzano che il giovane possa essere stato colto da improvviso malore.

L'incidente è avvenuto a 50 metri dalla riva. Sul pedalò erano in due: è stato l'amico del giovane, un barista di 19 anni, a lanciare l'allarme al 112. La vittima abitava a Torino in via Nizza.

E' la quarta persona negli ultimi anni che affoga nelle acqua del lago di Avigliana nel punto conosciuto come "baia dei Porci, dove le acque sono particolarmente insidiose e profonde. L'ultimo caso, poco più di un anni fa quando un giovane moldavo si era tuffato per cercare refrigerio dal caldo, ma non era più riemerso.