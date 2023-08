Silverstone, Bagnaia secondo

Bagnaia ha condotto da primo quasi tutta la gara. Alle sue spalle si sono alternati diversi rivali, prima Bezzecchi, poi il terzetto Vinales-Binder-Espargaro in lotta fra di loro, infine la 'vecchia volpe' Aleix. L'esperto spagnolo, sempre molto attento, inizia l'ultimo giro in scia a Pecco, ma trova il guizzo giusto con un gran sorpasso che gli permette di prendere la testa della gara e di conservarla fino al traguardo. Bagnaia si adatta senza forzare repliche pericolose. Il secondo posto vale punti pesanti in chiave classifica mondiale al momento dominata dal talento di Chivasso.