Verso lo scambio Singo-Soppy

Wilfried Stephane Singo e Brandon Soppy potrebbero diventare protagonisti di uno scambio di mercato sull'asse Torino-Bergamo. L'Atalanta corrisponderebbe al Torino anche un conguaglio economico. Nonostante il contratto di Singo vada in scadenza nel giugno 2024 e quello di Soppy invece nel 2026. Molte le caratteristiche che li accomunano. Sono entrambi franco-ivoriani, e terzini destri di ruolo.

Singo è un classe 2000 ed è già stabilmente nel giro della Nazionale della Costa d'Avorio. Soppy è un 2002 ed essendo nato in Francia ha scelto di rappresentare i colori delle selezioni transalpine, finora convocato dall'under 16 in poi, sino all'under 20.

Singo è un terzino destro puro, all'occorrenza impiegabile come “braccetto” di destra in una difesa a tre. Soppy è più duttile: impiegato preferibilmente nel ruolo naturale di laterale difensivo destro, è stato più volte schierato a sinistra, e anche a centrocampo nel ruolo di interno, sia a destra che a sinistra.

Quello di Soppy risulta essere un profilo gradito al tecnico Juric, che ne apprezza in particolare la velocità e il dinamismo.

Gasperini ben conosce invece le potenzialità di Singo, non del tutto espresse dal giocatore nel corso della scorsa stagione. Ma a Bergamo confidano che l'avventura in nerazzurro possa dargli nuovi stimoli, per esprimere al meglio le sue doti più importanti, fatte di corsa, fisicità e capacità realizzative.

Se la transazione andasse a buon fine, al Toro continuerebbe a mancare un esterno difensivo da affiancare a Bellanova, Vojvoda e Soppy. Chissà se sarà pescato dalla rosa di nomi finora circolati, da Doig a Mazzocchi a Borna Sosa, fino ad Acuna, o se spunterà qualche nuovo profilo.

L'altro ruolo ancora scoperto è la trequarti sinistra, forte al momento, del solo Demba Seck. In pole position in queste ore secondo radiomercato ci sarebbe l'ucraino del Marsiglia, Malinovskyi.

Il numero 10 dell'OM stamane ha postato su Twitter l'emoticon di una clessidra associato a una sua azione di gioco con la maglia del club francese. A testimoniare una sorta di conto alla rovescia prima di trasferirsi altrove. Intanto l'Olympique non lo ha convocato per il preliminare di Champions League contro il Panathinaikos.

Va detto che secondo la stampa turca, il BEşiktaş sarebbe in vantaggio per aggiudicarsi le prestazioni di Malinovskyi, a fronte di un'offerta di prestito da 500.000 euro, con diritto di riscatto a 7 milioni.

Il Toro starebbe facendo le su ultime valutazioni prima di decidere su chi puntare: oltre all'ucraino, restano sempre in ballo i nomi di Miranchuk, Messias e Praet.