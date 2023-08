Sky Marathon Gran Paradiso. 55 km in quota

La terza edizione mondiale della Royal Ultra Sky Marathon Gran Paradiso, che si è disputata il 30 luglio, è andata allo spagnolo Pere Aurell, che in 7 ore e 8 minuti ha coperto il massacrante percorso di 55 kilometri tra le vette del parco, da Locana alla diga di Ceresole attraverso pietraie e passi innevati a 3000 metri di quota. Staccato di 5 minuti l'italiano Luca Arrigoni davanti all'Inglese Andy Simond. Tra le donne successo delle due piemontesi Marina Cugnetto e Chiara Giovando, staccata di 8 minuti, davanti alla ceca Marcela Vasinova. Oltre 400 gli atleti partecipanti provenienti da 17 paesi diversi.

Nella versione corta, il Roc Sky Race, primo posto per il piemontese di casa, originario infatti della valle Orco, Mattia Barlocco, secondo posto per il belga Jaspert Mannaert e terzo per un altro piemontese, Emanuele Comerro . Britannica la vincitrice della categoria donne HollY page davanti alla piemontese Luisa Rocchia. Al terzo posto l'olandese Ragna Debats.