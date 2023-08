Soccorso alpino, salvati due escursionisti in Val Cannobina e Montorfano

I Vigili del fuoco di Verbania sono intervenuti per soccorrere un'escursionista scivolata sul Monte Giove, nella Val Cannobina. La donna sarebbe caduta in una zona con poca copertura telefonica, nonostante questo, però, è riuscita a lanciare l'allarme. È stato l'elicottero Drago 153, partito da Malpensa, che ha a bordo una particolare tecnologia in grado di localizzare i telefoni cellulari, a raggiungere la donna che, una volta individuata, è stata issata a bordo con il verricello di soccorso e condotta in una zona sicura dove è stata affidata al personale sanitario. Subito dopo il recupero, il Drago 153, è stato impiegato, sempre nel territorio del comando di Verbania, in località Montorfano, per il recupero di un escursionista in difficoltà, che issato a bordo con il verricello di soccorso è stato poi condotto in zona sicura.