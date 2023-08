Solo l'esame del DNA rivelerà se il cadavere ritrovato nel canale è quello di Walter Fallarini

Ci vorrà ancora del tempo per capire se il corpo recuperato a fine luglio nelle acque del canale Enel di Villadossola appartenga al trattorista di 53 anni Walter Fallarini. L’autopsia completata ieri all’ospedale di Verbania ha fornito elementi importanti per l'identificazione ma la certezza non c'è ancora.Il medico legale ha trovato traccia della frattura che negli anni dell’adolescenza Walter aveva rimediato al braccio destro. Non è tuttavia un elemento giudicato sufficiente per ottenere l’identificazione certa. Solo l'esame del DNA potrà fornire la prova finale.

Walter Fallarini era rimasto coinvolto in un incidente automobilistico sulla strada che conduce a Macugnaga il 24 maggio. Trasportato all’ospedale di Domodossola a titolo precauzionale, era stato dimesso attorno alle 16. Da quel momento si sono perse le tracce dell'uomo.